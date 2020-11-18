Son dakika haberi: 'Koronavirüs bitecek mi?' derken tüm dünyaya bir kötü haber daha! Güney Amerika ülkesi duyurdu...

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ndeki (CDC) araştırmacılar, insandan insana bulaşmanın doğrulanmasının, hastalığın gelecekteki salgınlarına ilişkin endişeleri artırdığını ifade etti.
Chapare virüsü ilk kez 2004'te Bolivya'da, 22 yaşındaki erkek bir çiftçinin baş, eklem, kas ağrılarıyla kusma ve kanamadan muzdarip olmasından sonra ölmesi üzerine teşhis edildi.
İkinci salgınsa, bu sefer beş doğrulanmış vaka ve üç ölümle 2019'da Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında bildirildi.
Ebola veya Dang Humması benzeri semptomlara yol açması, kemirgenler ve dışkılarıyla bağlantılı olması dışında virüs hakkında çok az biliniyor. Hastalara serum ve destekleyici bakım uygulanırken şu anda hastalığın tedavisi bulunmuyor.
Son salgının ardından Bolivya Sağlık Bakanlığı, CDC ve Pan-American Health Organisation (Pan Amerikan Sağlık Örgütü / PAHO) ekipleri hastalığın kökenini araştırmaları ve tanı testi geliştirmeleri için bölgeye gönderildi.
American Society of Tropical Medicine and Hygiene (Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Derneği / ASTMH) yıllık toplantısında ekiplerin sunduğu bulgular, tıbbi tesislerde virüsün insandan insana yayılabildiğini gösterdi.