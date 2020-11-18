Son dakika haberi: 'Koronavirüs bitecek mi?' derken tüm dünyaya bir kötü haber daha! Güney Amerika ülkesi duyurdu...

İkinci salgınsa, bu sefer beş doğrulanmış vaka ve üç ölümle 2019'da Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında bildirildi.

Ebola veya Dang Humması benzeri semptomlara yol açması, kemirgenler ve dışkılarıyla bağlantılı olması dışında virüs hakkında çok az biliniyor. Hastalara serum ve destekleyici bakım uygulanırken şu anda hastalığın tedavisi bulunmuyor.