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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: 'Koronavirüs bitecek mi?' derken tüm dünyaya bir kötü haber daha! Güney Amerika ülkesi duyurdu...

haberi: 'Koronavirüs bitecek mi?' derken tüm dünyaya bir kötü haber daha! ülkesi duyurdu...

haberine göre; ülkesi Bolivya'da ortaya çıkan Chapera isimli virüs ile ilgili çok önemli bir araştırma yapıldı. Kemirgenlerden insana geçtiği bilinen virüsün, koronavirüs gibi insandan insana bulaştığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 12:28 Son Güncelleme: 18.11.2020 12:30 ABONE OL
Son dakika haberi: 'Koronavirüs bitecek mi?' derken tüm dünyaya bir kötü haber daha! Güney Amerika ülkesi duyurdu...

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ndeki (CDC) araştırmacılar, insandan insana bulaşmanın doğrulanmasının, hastalığın gelecekteki salgınlarına ilişkin endişeleri artırdığını ifade etti.

Son dakika haberi: 'Koronavirüs bitecek mi?' derken tüm dünyaya bir kötü haber daha! Güney Amerika ülkesi duyurdu...

Chapare virüsü ilk kez 2004'te Bolivya'da, 22 yaşındaki erkek bir çiftçinin baş, eklem, kas ağrılarıyla kusma ve kanamadan muzdarip olmasından sonra ölmesi üzerine teşhis edildi.

Son dakika haberi: 'Koronavirüs bitecek mi?' derken tüm dünyaya bir kötü haber daha! Güney Amerika ülkesi duyurdu...

İkinci salgınsa, bu sefer beş doğrulanmış vaka ve üç ölümle 2019'da Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında bildirildi.

Ebola veya Dang Humması benzeri semptomlara yol açması, kemirgenler ve dışkılarıyla bağlantılı olması dışında virüs hakkında çok az biliniyor. Hastalara serum ve destekleyici bakım uygulanırken şu anda hastalığın tedavisi bulunmuyor.

Son dakika haberi: 'Koronavirüs bitecek mi?' derken tüm dünyaya bir kötü haber daha! Güney Amerika ülkesi duyurdu...

Son salgının ardından Bolivya Sağlık Bakanlığı, CDC ve Pan-American Health Organisation (Pan Amerikan Sağlık Örgütü / PAHO) ekipleri hastalığın kökenini araştırmaları ve tanı testi geliştirmeleri için bölgeye gönderildi.

Son dakika haberi: 'Koronavirüs bitecek mi?' derken tüm dünyaya bir kötü haber daha! Güney Amerika ülkesi duyurdu...

American Society of Tropical Medicine and Hygiene (Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Derneği / ASTMH) yıllık toplantısında ekiplerin sunduğu bulgular, tıbbi tesislerde virüsün insandan insana yayılabildiğini gösterdi.

Son dakika haberi: 'Koronavirüs bitecek mi?' derken tüm dünyaya bir kötü haber daha! Güney Amerika ülkesi duyurdu...

Bolivya'nın ve birkaç komşu ülkenin genelinde bulunan pigmy rice rat ve small-eared pigmy rice rat'in (pigme pirinç sıçanı - küçük kulaklı pigme pirinç sıçanı / kemirgen cinsi Oligoryzomys'un iki türü -ed.n.) virüsün muhtemel kaynaklarından biri olduğu düşünülüyor.

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Son dakika haberi: 'Koronavirüs bitecek mi?' derken tüm dünyaya bir kötü haber daha! Güney Amerika ülkesi duyurdu...
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