Son dakika haberi:İngiltere'de şaşkına çeviren olay! 1377 kilometrelik hız cezası yedi...

"ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

Konuyla ilgili basına konuşan Cooper, "Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. 856 mph görünce gözlerime inanamadım. Henüz bu kadar hızlı giden bir araç yaptıklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Polis ise olayın ardından yaptığı açıklamada, Cooper'ın 85 mph ile hız sınırını aştığını, teknik bir hata sonucunda söz konusu rakamın fazla eklendiğini açıkladı. Cooper'a 70 mph olan hız limiti sınırını 85 mph ile aştığı için para cezası verildi.

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