Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberleri | Rusya'da corona virüs pandemi hastanesinde patlama iddiası: Dumanlar yükseliyor

Son Dakika Haberleri | 'da corona virüs pandemi hastanesinde patlama iddiası: Dumanlar yükseliyor

'nın başkentinden son dakika haberi geldi. Ulusal medya kuruluşları tarafından paylaşılan ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre 'da bulunan corona virüs pandemi hastanesinden dumanlar yükseliyor. Yangının bir oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı bildirilirken, yangının kaynağı ile ilgili henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. İşte, olay yerinden ilk görüntüler...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.11.2020 18:56 Son Güncelleme: 18.11.2020 19:30 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Rusya'da corona virüs pandemi hastanesinde patlama iddiası: Dumanlar yükseliyor

Corona virüs vaka sayılarındaki hızlı artışla gündeme gelen Rusya'dan endişe verici bir son dakika haberi geldi. Moskova'da bir salgın hastanesinde yangın çıktığı bildirildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınan görüntülerde, hastanenin bir bölümünden beyaz dumanların yükseldiği görülüyor. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

SON DAKİKA: PATLAMA SONRASI BEYAZ DUMANLAR YÜKSELİYOR

Son Dakika: Patlama sonrası hastaneden ilk görüntüler! | Video

Reuters fotoğrafları tüm dünyaya servis etti! Türk hemşire damga vurdu

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberleri | Rusya'da corona virüs pandemi hastanesinde patlama iddiası: Dumanlar yükseliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA