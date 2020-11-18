Son Dakika Haberleri | Rusya'da corona virüs pandemi hastanesinde patlama iddiası: Dumanlar yükseliyor

Corona virüs vaka sayılarındaki hızlı artışla gündeme gelen Rusya'dan endişe verici bir son dakika haberi geldi. Moskova'da bir salgın hastanesinde yangın çıktığı bildirildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınan görüntülerde, hastanenin bir bölümünden beyaz dumanların yükseldiği görülüyor. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

SON DAKİKA: PATLAMA SONRASI BEYAZ DUMANLAR YÜKSELİYOR

Son Dakika: Patlama sonrası hastaneden ilk görüntüler! | Video