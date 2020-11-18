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: O ülke duyurdu: Salgın sona erdi...

haberi: , Haziran ayında ortaya çıktığından bu yana 55 kişinin ölümüne yol açan Ebola salgınının sona erdiğini duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:51 Son Güncelleme: 18.11.2020 12:23 ABONE OL
Son dakika: O ülke duyurdu: Salgın sona erdi...

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan iki yıllık Ebola salgınının ülkede sona erdiği açıklandı. Koronavirüsle de mücadele eden 11.000'den fazla vaka ve 320 ölümün yaşandığı Afrika ülkesinde Sağlık Bakanı, bugün Ebola salgınının bittiğini açıkladı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika direktörü Matshidiso Moeti de açıklamasında "Bölgede uzak topluluklarda dahi vakaları yorulmadan takip eden, tedaviyi sağlayan ve aşı yaptıran herkese yürekten teşekkür ederiz" dedi.

EBOLA SALGINI

Şiddetli kusma ve ishale neden olan ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılan virüs, ilk olarak 1976'da Kongo'nun Ebola Nehri yakınlarında keşfedilmişti. Salgın en son 2018'de tekrar ortaya çıkmış ve o zamandan bu yana yaklaşık 2500'den fazla kişinin de ölümüne neden olmuştu. Haziran ayından bu yana ise 55 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika: O ülke duyurdu: Salgın sona erdi...
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