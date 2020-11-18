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Son dakika: Trump, 'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı

Amerika'da kaosu bitmek bilmiyor. Başkanı , seçimler için kritik eyaletlerden 'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı. Yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödeyen Trump, seçimlerin kendisinin kazandığı iddiasını sürdürüyor.

AA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 21:57 Son Güncelleme: 18.11.2020 22:12 ABONE OL
Son dakika: Trump, Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resim olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazansa da Trump'ın seçimlere hile karıştığı ve asıl kazananın kendisi olduğuna yönelik iddiaları sürüyor.

Trump, son olarak oylarda büyük çaplı usulsüzlükler yapıldığını iddia ettiği Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı. Trump, yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödedi.

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Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, 10 delegelik Wisconsin'de Trump'tan 20 bin 608 daha fazla oy alarak seçimleri kazanmıştı.

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Son dakika: Trump, Wisconsin'in iki bölgesinde oyların yeniden sayılması için dava açtı
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