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Yunan barbarlığı böyle görüntülendi! 'ın ölüme terk ettiği mültecileri Mehmetçik kurtardı

'a ait 2 sahil güvenlik gemisinin Ege'de, 25 göçmenin bulunduğu botu kendi karasularından Türk kara sularına doğru itmesi, ’ne ait insansız hava aracı ile görüntülendi. Ölüme terk edilen göçmenler Mehmetçik tarafından kurtarıldı

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:15 Son Güncelleme: 18.11.2020 11:45 ABONE OL
Yunan barbarlığı böyle görüntülendi! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecileri Mehmetçik kurtardı

Yunanistan'a ait 2 sahil güvenlik gemisinin Ege'de, 25 göçmenin bulunduğu botu kendi karasularından Türk kara sularına doğru itmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile görüntülendi. Ölüme terk edilen göçmenler Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

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Yunan askeri unsurlarının, Ege Denizi'nde aralarında çocukların da bulunduğu onlarca düzensiz göçmeni taşıyan botu, Türk karasularına doğru itmesi, insansız hava aracıyla dakika dakika tespit edildi. Görüntülere göre, Yunanistan'a ait iki sahil güvenlik gemisi, 9 Kasım'da 25 göçmenin bulunduğu botu kendi karasularından, Türk karasularına doğru itti. İki gemi daha sonra onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yaparak bölgeden ayrıldı. Ege'de ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise yine Mehmetçik yetişti. Düzensiz göçmenler TCSG-21 Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

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Yunan barbarlığı böyle görüntülendi! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecileri Mehmetçik kurtardı
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