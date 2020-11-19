Arap kamuoyundan en yüksek beğeniyi Türk dış politikası aldı

ABD merkezli düşünce kuruluşu Arab Center, '2019-2020 Arap Kamuoyu Yoklaması' isimli çalışması kapsamında 13 Arap ülkesinde yaklaşık 30 bin kişi ile görüşerek bir rapor hazırladı. Anket sonuçlarının yayımlandığı raporda, Arap kamuoyunun hem kendi ülke içindeki politikalara bakışı hem de bölgesel güçlerin politikalarına yönelik fikirleri incelendi. Ankete katılan kişiler, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki bölgesel ve küresel güçlerin dış politikalarına karşı yüzde 58 oranında negatif görüş belirtti. Türkiye, yüzde 58 oyla dış politikası en beğenilen ülke oldu. Arap kamuoyunun en olumsuz görüş bildirdiği ülkeler ABD, Rusya, İran ve Fransa oldu.