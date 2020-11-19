Avustralya askerlerinin Afganistan’da sivilleri öldürdüğü ortaya çıktı

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği'nin (IGADF) dört yıllık bir soruşturmanın sonucunda hazırladığı ve Afgan sivillerin yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen "güvenilir kanıtların" yer aldığı rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell tarafından açıklandı.

TAMAMEN KEYFİ OLARAK YAPILMIŞ

Raporda, "Faillerin, olayları kafası karışmış veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok" ifadeleri yer aldı. Raporun açıklanmasının ardından Campbell, "Afganistan halkından Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) adına, içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim" diye konuştu.

'TAZMİNAT ÖDENMESİ GEREKİR'

Raporu hazırlayan ADF Genel Müfettişi Tümgeneral Paul Brereton, Federal Hükümetin, Afganistan'daki kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerektiğine inandığını belirtti.