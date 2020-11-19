BM’den Kovid için finansman çağrısı

Dünya geneli:
Vakalar 55 milyon 943 bini aştı. 1 milyon 343 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. 15 milyon 636 bini aşkın hasta bulunuyor.
ABD:
Bin 707 kişi daha öldü. Bu rakam son altı ayın rekoru oldu.
BM:
Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ve COVAX için gereken 28 milyar dolar finansman açığını kapatma çağrısında bulundu.
Çin:
Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği aşının bağışıklık sağladığı belirlendi.
Irak:
Erbil Valisi Ferset Sofi Kovid nedeniyle hayatını kaybetti.
Fransa:
Toplam 2 milyon vakayı geçen ilk Avrupa ülkesi oldu.
Hollanda:
Önlemler esnetildi.