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’den Kovid için finansman çağrısı

Giriş Tarihi: 19.11.2020 ABONE OL
BM’den Kovid için finansman çağrısı
Dünya geneli: Vakalar 55 milyon 943 bini aştı. 1 milyon 343 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. 15 milyon 636 bini aşkın hasta bulunuyor.
ABD: Bin 707 kişi daha öldü. Bu rakam son altı ayın rekoru oldu.
BM: Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ve COVAX için gereken 28 milyar dolar finansman açığını kapatma çağrısında bulundu.
Çin: Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği aşının bağışıklık sağladığı belirlendi.
Irak: Erbil Valisi Ferset Sofi Kovid nedeniyle hayatını kaybetti.
Fransa: Toplam 2 milyon vakayı geçen ilk Avrupa ülkesi oldu.
Hollanda: Önlemler esnetildi.
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BM’den Kovid için finansman çağrısı
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