BM’den Kovid için finansman çağrısı

Vakalar 55 milyon 943 bini aştı. 1 milyon 343 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. 15 milyon 636 bini aşkın hasta bulunuyor.Bin 707 kişi daha öldü. Bu rakam son altı ayın rekoru oldu.Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ve COVAX için gereken 28 milyar dolar finansman açığını kapatma çağrısında bulundu.Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği aşının bağışıklık sağladığı belirlendi.Erbil Valisi Ferset Sofi Kovid nedeniyle hayatını kaybetti.Toplam 2 milyon vakayı geçen ilk Avrupa ülkesi oldu.Önlemler esnetildi.