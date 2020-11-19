Corona virüs aşısı ne zaman dağıtılacak? Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'den son dakika açıklaması geldi

DÜNYAYA YENİ YIL HEDİYESİ

Uğur Şahin, Reuters'a verdiği demeçte %95 etkili olduğu ve ciddi yan etkilerinin bulunmadığı belli olan Kovid-19 aşısının onayının, her şey yolunda giderse Aralık ayının ortasında alınacağını ve dağıtıma da yılbaşından önce başlanacağını duyurdu.

Uğur Şahin bunu 'Aşımız dünyaya yeni yıl hediyesi olacak' sözleriyle duyururken Pfizer bu yıl bitmeden 25 milyon kişiye yetecek 50 milyon doz aşı üreteceklerini, 2021 yılında ise bu sayıyı 1 milyar 300 milyona çıkaracaklarını açıkladı.