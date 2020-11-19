Fransa'da 21 bin yeni koronavirüs vakası

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 436 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 47 bin 127'e ulaştı.

VAKA SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 150 artışla 2 milyon 86 bin 288'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 653'ü yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 345 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 178 artışla 147 bin 569'a yükseldi. Hastanelerde bulunanların sayısı düşüyor.

POZİTİF ÇIKMA ORANLARI ARTTI

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 15,5 oldu. Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında Fransızların ve özellikle ekonomik zorluklar yaşayanlar ile 18-24 yaş aralığındaki kişilerin akıl sağlığının kötüleştiğini belirtti.

Ülkede ikinci dalgada hastanelerde bulunanların sayısının ilkinden daha fazla olduğunu ifade eden Veran, ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla virüsün daha yavaş yayıldığını ancak hastanelerdeki yoğunluğunun devam ettiğini söyledi. Özerlikten Sorumlu Devlet Bakanı Brigitte Bourguignon de ülkede 1600 yaşlı bakımevinde Kovid-19'a rastlandığı bilgisini paylaştı.