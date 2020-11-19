Hırvatistan Sağlık Bakanı Beros, koronavirüse yakalandı

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Beros'un hastalık belirtisi göstermesi üzerine test yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI
Açıklamada, Hırvat bakanın, hafif belirtiler gösterdiği ve kendisini karantinaya aldığı kaydedildi.
Hırvatistan'da salgının başından bu yana 90 bin 715 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1151 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Son dakika haberi: Corona virüs aşısında yeni gelişme! Pfizer ve BioNTech %95'in üstüne çıkıldığını açıkladı... Son dakika haberi: Corona virüs aşı denemelerinde %95 etkili oldu! Mutasyonlara bile yanıt verebilir...