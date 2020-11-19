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’dan skandal Aliyev kararı

Yalçın ÇAKIR
Giriş Tarihi: 19.11.2020 ABONE OL
Hollanda’dan skandal Aliyev kararı
Hollanda parlamentosu, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını görmezden gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi hakkında skandal bir karar verdi. Hıristiyan Demokrat Parti ve Hıristiyan Birlik tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile eşi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulamasını içeren önerge kabul edildi. Oy çokluğuyla kabul edilen önerge, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok tarafından Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosuna sunulacak.
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Hollanda’dan skandal Aliyev kararı
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