Hollanda’dan skandal Aliyev kararı

Hollanda parlamentosu, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını görmezden gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi hakkında skandal bir karar verdi. Hıristiyan Demokrat Parti ve Hıristiyan Birlik tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile eşi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulamasını içeren önerge kabul edildi. Oy çokluğuyla kabul edilen önerge, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok tarafından Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosuna sunulacak.