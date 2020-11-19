Mısırlı genç, Sisi’nin işkencelerini anlattı

İstanbul'da 2 yıldır yaşadığını belirten Omar İbrahim, avukatı Gülden Sönmez ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukat Sönmez, "Rabia Meydanı'nda katledilmekten kurtulan, meydanlarda yüzlerce ölüm ve infazlara şahit olan İbrahim, Mısır'da hukuksuzca tutulmuş, uzun süre çok ağır işkencelere maruz kalmış bir üniversite öğrencisi" dedi. Mısır'da toplam 4 polis karakolu, 7 cezaevi ve 2 istihbarat merkezinde 3 yıl boyunca tutulan Omar'ın ağır işkenceler sonucu vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğunu söyleyen Sönmez şöyle konuştu: "Abisi Abdurrahman 6 yıldır cezaevinde. Sağlık durumu nedeniyle hayati risk altında. Erkek kardeşi Abdulaziz ise 3 yıldır cezaevinde ve 20 gündür kendisinden haber alınamamaktadır. Her ikisi de ağır işkenceler gördü. Omar, kendisine ve ailesine karşı işlenen suçlar ile şahit olduğu zulümler hakkında avukatı vasıtasıyla ceza davası açılması için Türkiye yargısına başvurmuştur."Suç duyurularıyla ilgili İstanbul Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını söyleyen Sönmez, "Suç duyurusunda Abdulfettah es Sisi ve emir komuta zincirindeki 29 suçlu hakkında başlatılan yargı süreci ile birlikte tamamı için tutuklama talep edildi. Başvuru, katliam, işkence ve suikastlardan dolayı Sisi için yargılanma ve tutuklanma ihtimalinin güçlü olduğu bir imkan taşıyor" dedi. İbrahim ise "Adalet istiyorum" dedi.