Son dakika: AB'de koronavirüs çatlağı! Yerden yere vurdu: Gücü güçsüz devletlere yetiyor! Geleceği yok...

MACARİSTAN VE SLOVENYA'DAN DESTEK

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki dün yaptığı açıklamada "En zayıfını (üye devletlerin) cezalandıran bir Avrupa oligarşisinin olduğu bir AB, girdiğimiz AB değil ve geleceği olan AB değil" dedi.