Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu paylaştı! Türk Bayrağı Karabağ'da

Son dakika haberi: ordusu paylaştı! Türk Bayrağı Karabağ'da

Son dakika haberine göre; ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmasının etkileri sürerken, Azerbaycan ordusu Karabağ’ın tepesine Türk Bayrağı dikti. Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, “Karabağ’ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye’nin şerefine Türk Bayrağı Karabağ’a dikilir” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 20:20 Son Güncelleme: 19.11.2020 20:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu paylaştı! Türk Bayrağı Karabağ'da

Ermenistan karşısında hem masa hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu Türkiye'yi unutmadı. Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ'da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiye'ye önce teşekkür etti, ardından da Türk Bayrağını dikti. Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, "Karabağ'ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye'nin şerefine Türk Bayrağı Karabağ'a dikilir" ifadelerini kullandı.+

Azerbaycan ordusu paylaştı! Türk Bayrağı Karabağ'da | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu paylaştı! Türk Bayrağı Karabağ'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA