SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüsün ciddiyetini bu sözlerle ortaya koydu! Avrupa'da her 17 saniyede 1 can alıyor

"AŞILAR KOVİD-19'U TAMAMEN DURDURMAYACAK"

Dünyadaki aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın umut verici olduğuna dikkati çeken Kluge, "Son birkaç gün içinde, özellikle umut vadeden iki aşı ile iyi haberler aldık. Aşılar Kovid-19'u tamamen durdurmayacak ve tüm sorularımızı yanıtlamayacak olsa da bu virüse karşı savaşta büyük bir umudu temsil ediyor." dedi

Kluge, aşıların başarılı olabilmesi için tüm ülkelere eşit şekilde dağıtılması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya tarafından geliştirilen "Sputnik V" aşısının Macaristan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere gönderilmeye başlandığı bilgisini paylaşan Kluge, aşı konusunda son kararı ülkelerin aşı ve ilaç düzenleyici makamlarının verdiğine işaret etti.