Son dakika haberleri: Biden "Daha fazla kişi ölebilir" demişti! Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Aşılar hızlı bir şekilde geliyor' dedi. Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın, Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamasına ilişkin Trump şunları söylemişti: "Yeni bir aşı daha duyuruldu. Bu kez Moderna, aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Muhteşem tarihçiler, benim yönetimim altında Çin Vebasını bitirecek bu muhteşem buluşları lütfen hatırlayın."