Son dakika haberleri: Biden "Daha fazla kişi ölebilir" demişti! Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Aşılar hızlı bir şekilde geliyor' dedi. Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın, Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamasına ilişkin Trump şunları söylemişti: "Yeni bir aşı daha duyuruldu. Bu kez Moderna, aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Muhteşem tarihçiler, benim yönetimim altında Çin Vebasını bitirecek bu muhteşem buluşları lütfen hatırlayın."
"İŞ BİRLİĞİ YAPMAZSAK DAHA FAZLA KİŞİ ÖLEBİLİR"
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Trump yönetiminin corona virüs aşısının dağıtım planlarına en kısa sürede erişmek istediklerini belirterek, "İş birliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir." demişti.
Virüsü kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar rayına oturtmak istediğini belirten Biden, "Önümüzde karanlık bir kış var, işler rayına oturmadan önce daha da zorlaşacak. Kovid ile mücadele için çaba sarf etmek gerek. Bu şekilde iş yerlerini güvenli bir şekilde açabilir, hayatımıza devam eder ve bu salgını geride bırakaliriz. Zor olacak ama başarabiriz." ifadelerini kullanmıştı.
'İNSANLARIN AŞIYA GÜVENMEMESİNİN NEDENİ TRUMP'
Biden, ABD'li ilaç şirketleri Pfizer ve Moderna'nın geliştirdiği aşıların onaylanması durumunda kendisinin aşı olup olmayacağı sorusuna ise, "Dr Fauci ya da bu iki şirket aşının güvenli olduğu sonucuna ulaşırsa aşı konusunda terettüd etmem." yanıtını vermitşi. Joe Biden, insanların aşıya güvenmemesinin tek sebeninin Trump olduğunu savundu.