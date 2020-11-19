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haberleri: Biden "Daha fazla kişi ölebilir" demişti! Trump'tan aşısı açıklaması

haberi: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık yarışını kaybeden aşısı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda aşıların hızlı bir şekilde geldiğini belirtti. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda virüs aşısının kendi döneminde bulunduğunu söylemiş ve "Büyük ‘tarihçiler’, lütfen ‘Çin Vebasını’ sona erdirecek bu büyük buluşların hepsinin benim dönemimde gerçekleştiğini unutmayın” ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:58 Son Güncelleme: 19.11.2020 17:01 ABONE OL
Son dakika haberleri: Biden Daha fazla kişi ölebilir demişti! Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması

ABD Başkanı koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamasında bulundu. Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Aşılar hızlı bir şekilde geliyor' dedi. Amerikan biyoteknoloji şirketi 'nın, Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıklamasına ilişkin Trump şunları söylemişti: "Yeni bir aşı daha duyuruldu. Bu kez Moderna, aşısının yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Muhteşem tarihçiler, benim yönetimim altında Çin Vebasını bitirecek bu muhteşem buluşları lütfen hatırlayın."

Son dakika haberleri: Biden Daha fazla kişi ölebilir demişti! Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAZSAK DAHA FAZLA KİŞİ ÖLEBİLİR"

ABD başkanlığına seçilen , Trump yönetiminin aşısının dağıtım planlarına en kısa sürede erişmek istediklerini belirterek, "İş birliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir." demişti.

Son dakika haberleri: Biden Daha fazla kişi ölebilir demişti! Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması

Virüsü kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar rayına oturtmak istediğini belirten Biden, "Önümüzde karanlık bir kış var, işler rayına oturmadan önce daha da zorlaşacak. Kovid ile mücadele için çaba sarf etmek gerek. Bu şekilde iş yerlerini güvenli bir şekilde açabilir, hayatımıza devam eder ve bu salgını geride bırakaliriz. Zor olacak ama başarabiriz." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika haberleri: Biden Daha fazla kişi ölebilir demişti! Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması

'İNSANLARIN AŞIYA GÜVENMEMESİNİN NEDENİ TRUMP'

Biden, ABD'li ilaç şirketleri Pfizer ve 'nın geliştirdiği aşıların onaylanması durumunda kendisinin aşı olup olmayacağı sorusuna ise, "Dr Fauci ya da bu iki şirket aşının güvenli olduğu sonucuna ulaşırsa aşı konusunda terettüd etmem." yanıtını vermitşi. , insanların aşıya güvenmemesinin tek sebeninin Trump olduğunu savundu.

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Son dakika haberleri: Biden "Daha fazla kişi ölebilir" demişti! Trump'tan corona virüs aşısı açıklaması
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