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: Putin koronavirüse mi yakalandı? Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İlk açıklama geldi...

HABERİ: Devlet Başkanı , videokonferans ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında öksürük krizine girdi. Cümlelerini bir türlü toparlayamayan Putin'in o anları dünyada gündem oldu. 68 yaşındaki liderin, koronavirüse yakalandığı öne sürüldü. Rusya'dan konuya ilişkin jet yalanlama geldi. İşte Putin'in öksürük krizine girdiği o anlar...

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:20 Son Güncelleme: 19.11.2020 16:30 ABONE OL
Son dakika: Putin koronavirüse mi yakalandı? Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İlk açıklama geldi...

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan 'da Devlet Başkanı Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi.

Son dakika: Putin koronavirüse mi yakalandı? Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İlk açıklama geldi...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'da Devlet Başkanı telekonferans toplantısı sırasında öksürük krizine girmesi paniğe neden oldu. Rusya'da alınan tüm önlemlere rağmen salgının tüm hızıyla yayılırken, Devlet Başkanı Putin'in canlı yayınlanan bir telekonferans görüntüsünde yakalandığı öksürük krizi panik yarattı.

Son dakika: Putin koronavirüse mi yakalandı? Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İlk açıklama geldi...

CÜMLESİNİ BİTİRMEK ZORUNDA KALDI
68 yaşındaki Putin, salgının neden olduğu 'akut finansal sorunlar' hakkında üst düzey yetkililerle konuşurken öksürük krizine girince cümlesini bitirmekte zorlandı.

Son dakika: Putin koronavirüse mi yakalandı? Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İlk açıklama geldi...

Putin video görüşmesinde Maliye Bakanı Anton Siluanov ve diğer devlet yetkilileriyle konuştuğu sırada aniden öksürmeye başladı. Kremlin basında çıkan "Putin koronavirüse mi yakalandı?" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak," Başkan Putin'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Koronavirüse yakalanmadı" denildi.

Son dakika: Putin koronavirüse mi yakalandı? Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İlk açıklama geldi...

VAKA SAYISI 2 MİLYONU AŞMIŞTI

Ülkede son 24 saatte 23 bin 610 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmasıyla salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı da 2 milyonu aştı.

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Son dakika: Putin koronavirüse mi yakalandı? Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İlk açıklama geldi...
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