Son dakika: Sosyal medya bunu konuşuyor! Papa'nın güzel model Natalia Garibotto'ya attığı beğeni için soruşturma!

Şaşırtan olayla ilgili konuşan Garibotto, "Annem seksi fotoğraflarımdan nefret ediyor olabilir fakat Papa çift tıklıyor" diye şaka yapmayı ihmal etmedi.

'Gizemli' olay, 13 Kasım Cuma günü yaşandı. Papa'nın hesabından Natalia Garibotto'nun yarı çıplak bir fotoğrafı beğenildi. Fakat takip eden gün 'like' kaldırıldı. Vatikan ise konuya ilişkin bir açıklama yaptı.