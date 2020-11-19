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Son dakika: Sosyal medya bunu konuşuyor! Papa'nın güzel model 'ya attığı beğeni için soruşturma!

Dünyada geçtiğimiz günlerin en konuşulan haberlerinin başında gelen Papa'nın Instagram beğenisi olayında yeni gelişme! Katoliklerin ruhani lideri 'nun Instagram hesabından Brezilyalı seksi bir modelin beğenilmesi büyük sansasyon yarattı. 13 Kasım'dan bu yana sessizliğini koruyan Vatikan, olaya ilişkin iç soruşturulma başlatıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 07:44 Son Güncelleme: 19.11.2020 07:46 ABONE OL
Son dakika: Sosyal medya bunu konuşuyor! Papa'nın güzel model Natalia Garibotto'ya attığı beğeni için soruşturma!

Brezilyalı ünlü model Natalia Garibotto, tribün lideri kıyafetleriyle çekilen fotoğrafının Papa'nın Instagram tarafından teyit edilen hesabından beğenildiğini doğruladı.

Şaşırtan olayla ilgili konuşan Garibotto, "Annem seksi fotoğraflarımdan nefret ediyor olabilir fakat Papa çift tıklıyor" diye şaka yapmayı ihmal etmedi.

'Gizemli' olay, 13 Kasım Cuma günü yaşandı. Papa'nın hesabından Natalia Garibotto'nun yarı çıplak bir fotoğrafı beğenildi. Fakat takip eden gün 'like' kaldırıldı. Vatikan ise konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Catholic Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre; Papa Françesko'nun sosyal medya hesapları bir ekip tarafından yönetiliyor ve söz konusu fotoğrafın nasıl beğenildiğine ilişkin bir iç soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Sosyal medya bunu konuşuyor! Papa'nın güzel model Natalia Garibotto'ya attığı beğeni için soruşturma!
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