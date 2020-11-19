Ukrayna’da günlük Covid-19 vaka ve ölü sayısında yeni rekor

Ukrayna'da son 24 saat içinde 13 bin 357 yeni korona virüs (Covid-19) vak'ası kayda geçerken, 257 kişi ise hayatını kaybetti.

Dünya genelinde Covid-19 ile mücadele devam ederken, aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu birçok ülkede ise günlük vak'alarda artış gözleniyor. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksym Stepanov yaptığı açıklamada, Ukrayna'da son 24 saat içinde 13 bin 357 yeni Covid-19 vak'asının tespit edildiğini ve 257 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade ederek, günlük Covid-19 vak'alarında ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerde yeni rekorun kayda geçtiğini bildirdi. Stepanov tarafından açıklanan son verilere göre, Ukrayna'da pozitif Covid-19 vaka sayısı 583 bin 510'a yükselirken, ölü sayısı ise 10 bin 369'a yükseldi.



Son dakika haberi: İkinci kez karantinaya girmişti! Boris Johnson'un sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi: Coronavirüs ile ilgili ezberleri bozan açıklama! Pandemi değil...