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'nin Wisconsin eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

'nin Wisconsin eyaletine bağlı Wauwatosa kentinde bulunan Mayfair alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlediği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 01:39 Son Güncelleme: 21.11.2020 01:52 ABONE OL
ABD'nin Wisconsin eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Wauwatosa kentinde bulunan Mayfair alışveriş merkezinde silahlı saldırı yaşandı.

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ABC News'te yer alan habere göre olayda çok sayıda kişi yaralanırken, Wauwatosa Belediye Başkanı Dennis McBride, yaptığı açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve hastaneye kaldırıldıklarını aktardı.

McBride, ayrıca saldırganın kayıplara karıştığı bilgisini verdi.

Öte yandan olay yerine çok sayıda polisin intikal ettiği kaydedildi.

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
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