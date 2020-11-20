Bilim insanları maymun beyinlerini insandaki gibi büyültmeyi başardı

Alman ve Japon bilim insanları önemli bir araştırmaya imza attı ve bu araştırmanın sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Sonuçların paylaşıldığı ünlü bilim dergisi Science'da yayınlanan bilgiler, insanın zekâ büyüklüğünü etkileyen en önemli genin ARHGAP11B olduğunu ortaya koydu.

MAYMUNLARIN BEYİNLERİNİ GELİŞTİRMEYİ BAŞARDILAR

Almanya'daki Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetik Enstitüsü ve Japonya'daki Deneysel Hayvanlar Merkezi Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu geni kullanarak Callithrix jacchus türü marmoset maymunlarının beyinlerini irileştirmeyi başardılar.

BEYİNDEKİ KATLANMALARI GÖSTERDİ

Dergide yayınlanan resimdeki oklar, insan geni verilmiş 101 günlük marmoset beynindeki katlanmaları gösteriyor.

(Normal marmoset beyni ve insana özgü ARHGAP11B geni verilmiş marmoset beyni)

İNSANIN ZEKA BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN GEN BULUNDU

Araştırmalar sonucu, insanın zekâ büyüklüğünü etkileyen en önemli genin ARHGAP11B olabileceği sonucu da ortaya çıktı.

BU GEN MUTASYONLA OLUŞTU

Bu gen, beyin kök hücrelerini çoğalmaları için uyararak, daha fazla sinir hücresi oluşturmalarını sağlıyor. Bu gen, her yerde bulunan ARHGAP11A geninin 5 milyon yıl önce uğradığı mutasyon sonucunda oluştu.

"İNSAN BEYNİNİN KATMANLARINA BENZİYOR"

Max Planck Enstitüsü'nden başyazar Wieland Huttner, deneyin sonuçları ile ilgili olarak, "Bu gen, maymunlarda, üst düzey insan fonksiyonlarıyla ilişkilendirilen neokorteks katmanını irileştirdi. Maymun beyninin katlanma biçimini, insan beyninin katlanma biçimine benzer hale getirdi. Nöronların üretiminden sorumlu progenitör hücre tiplerinin sayısını artırdı. Özellikle de üst katmanlarla ilişkili nöronların sayısını artırdı ki bunlar, insan evriminde de artış gösteren nöronlardır." ifadelerini kullandı.