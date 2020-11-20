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’nın skandal kararına

, ve Avusturya gibi ülkeler yasaklara doymuyor. Fransa’da polislerin fotoğraflarını çekene hapis cezası geliyor. Almanya ise suça karışmayan Türk derneklerini bile kapatıyor

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 20.11.2020 ABONE OL
Hollanda’nın skandal kararına sert tepki
Hollanda Parlamentosunda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işlediği savaş suçlarını görmezden gelip Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanması konusunda hazırlanan önergenin kabul edilmesine Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar'dan sert tepki geldi. Attar, "İslamofobi çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Türkiye ve Azerbaycan'ın iki büyük liderinin Birleşmiş Milletler kongrelerine ilişkin yasal eylemler, Hollanda Parlamentosu'nun politik olarak motive ettiği tek taraflı yaptırımların sorumsuz çağrıları ile lekelenmeyecek. Avrupa ırkçılığı ve İslamofobisinin çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi" dedi. Attar, Erivan ve çirkin savaş suçlarının destekçilerinin yakında uluslararası hukuka uygun olarak eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceklerini söyledi.
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Hollanda’nın skandal kararına sert tepki
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