Hollanda’nın skandal kararına sert tepki

Hollanda Parlamentosunda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işlediği savaş suçlarını görmezden gelip Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanması konusunda hazırlanan önergenin kabul edilmesine Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar'dan sert tepki geldi. Attar, "İslamofobi çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Türkiye ve Azerbaycan'ın iki büyük liderinin Birleşmiş Milletler kongrelerine ilişkin yasal eylemler, Hollanda Parlamentosu'nun politik olarak motive ettiği tek taraflı yaptırımların sorumsuz çağrıları ile lekelenmeyecek. Avrupa ırkçılığı ve İslamofobisinin çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi" dedi. Attar, Erivan ve çirkin savaş suçlarının destekçilerinin yakında uluslararası hukuka uygun olarak eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceklerini söyledi.