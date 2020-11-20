İslam düşmanı Mcron'a mektup yazdı! Onur nişanından vazgeçti

Eski Senegal Kültür Bakanı Amadou Tidiane Wone, Fransa'da öğrencilerine Hazreti Muhammed'in resmedildiği bir karikatür gösteren ve öldürüldükten sonra Legion d'Honneur nişanına layık görülen Samuel Paty ile aynı nişanı taşıyamacağını belirterek, "Nişanı evimde yakabilirdim ya da çöpe atabilirdim ama bunun yerine hem dini hem de siyasi bir tavır takınmam gerekliydi." dedi.

Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yazdığı mektupla 2003'te aldığı Legion d'Honneur nişanından vazgeçtiğini belirten Wone, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Aynı zamanda Senegal'in Ottowa Büyükelçiliğini de yapan Wone, Macron'a, Paty cinayetinden sonra takındığı tavır nedeniyle mektup yazmaya karar verdiğini söyledi.

Paty'nin, ifade özgürlüğü konusunda öğrencilerine "ders vermek" isterken Hazreti Muhammed konusunda sınırı aştığının altını çizen Wone, Paty'nin karikatürü göstermeden önce Müslüman öğrencilerden sınıftan çıkmalarını istediğini, dolayısıyla kötü bir şey yaptığının farkında olduğunu belirtti.

Wone, Paty'nin burada yaptığı hatanın sadece kendisini bağlayacağını ancak bir ülkenin cumhurbaşkanının tavrının böyle değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

"NİŞANI ÇÖPE ATABİLİRDİM AMA AKILLICA DAVRANMALIYDIM"

Macron'un Paty'nin ölümünü kullanarak, açıkça Müslümanlara meydan okuduğunu vurgulayan Wone, kendisinin de bu duruma sessiz kalamayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Ben de dikkat çekici ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından verilen bu nişan geldi. Ne kadar prestijli olursa olsun böyle bir kişiyle (Paty) aynı nişanı taşıyamazdım. Nişanı evimde yakabilirdim ya da çöpe atabilirdim ama bunun yerine hem dini hem de siyasi bir tavır takınmam gerekliydi. Söyleyeceklerimin duyulacağı bir kariyere sahiptim. Dolayısıyla bu sesin çıkması gerekiyordu. Allah bana böyle bir makam nasip etmişken, onun elçisi peygamberimiz sesime ihtiyaç duymuşken susamazdım. Hem yüksek sesle hem de akıllıca konuşmak zorundaydım."

Wone, önce bir internet sitesinde paylaştığı mektubun bir anda yayıldığını belirtti.

Mektupla ilgili çok olumlu yorumlar aldığını dile getiren Wone, "Hayatımda hiç bu kadar mesaj, arama, e-mail almadım. Her gün birileri bana ulaşıyor. Bu mektubu kendi adıma yazmadım, benim bulunduğum konumda olan birinin konuşması gerekiyordu. Bana göre, benim pozisyonumdaki birinin susması, sıradan bir vatandaşın sessizliğinden daha büyüktür suçtur." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BİR HANIMEFENDİ ADIMA FİDAN BAĞIŞLADI"

Wone, mektubun tüm dünyada hızla yayılmasına kendisinin bile şaşırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mektup o kadar yayıldı ki Türk basınının bile ilgisini çekti. Hatta Türkiye'den bir hanımefendi benim adıma 5 fidan bağışlamış. Bana ulaştı. Çok duygulandım, çok etkilendim. Ben artık bu dünyadan göçsem bile o ağaçlar yaşamaya devam edecek. Düşünün, sıradan bir Senegallinin adına, sırf peygamber sevgisini ifade ettiği için 5 fidan dikiliyor. İşte bu Peygamber Efendimizin mucizesi."

"FRANSIZ ELÇİLİĞİNDEN BİRİLERİNİN NİŞANI ALMASINI BEKLİYORUM"

Wone, nişanın tüm aksesuarlarıyla iade edilmeye hazır olduğunu vurgulayarak, "Fransız elçiliğinden birilerinin nişanı gelip almasını bekliyorum. Gelmezlerse ya bizzat ben götüreceğim ya da notere teslim edeceğim." dedi.

Senegal'de Legion d'Honneur'e layık görülen eski bakanlar ve başbakanların da olduğunu hatırlatan Wone, mektuptan sonra büyük bir kısmının bu nişanı taşımaktan mahcubiyet duyduğunun, rahatsız olduğunun altını çizdi.

"ERDOĞAN GİBİ 3-4 LİDERİMİZ DAHA OLSA BU SORUNLARI ÇÖZMÜŞTÜK"

Wone, İslam dünyasının Macron'un ifadelerine daha güçlü bir tepki vermesi gerektiğine işaret ederek bir dönem kendisinin de aktif rol aldığı İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) da eleştirilerde bulundu.

Eski Kültür Bakanı Wone, şu yorumu yaptı:

"Eğer (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan gibi 3-4 liderimiz olsaydı bu sorunları çoktan çözmüştük. Bu anlamda Fransız mallarını boykot çağrısına destek veriyorum. Çünkü somut adım atmak lazım. Örneğin ben sadece mektup yazsaydım bu kimsenin dikkatini çekmezdi. Somut bir adım atmak şarttı. Keşke bu boykot kararını, bünyesinde 50 Müslüman ülke bulunan İİT alabilseydi. O zaman işte büyük fark yaratırdı ama maalesef bölünmüş durumdayız."

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Wone, bugün Müslümanların topla tüfekle değil farklı şekilde savaşması gerektiğine işaret ederek, "Kültürel, entelektüel ve manevi bir direnişe ihtiyacımız var. İslam bunlar için her türlü araca sahip. " dedi.

Türkiye'ye de çağrıda bulunan Wone, sözlerine şöyle noktaladı:

"Türkler Afrika'da var olmalı. Genç nüfus, tarım için elverişli topraklar, bazı sektörlerin keşfedilmemiş olması gibi sayısız avantaj var Senegal'de. Hali hazırda Türkiye, burada birçok proje yürütüyor ancak hala yapılabilecek çok fazla iş birliği var. Türkiye, Afrika'ya doğru daha çok açılmalı. Afrika'nın da daha dinamik ve daha saygılı bir ortağa ihtiyacı var."