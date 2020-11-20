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Son dakika: Almanya'da yamyam alarmı

'de 8 Kasım'da parkta gezenler kemik bulduklarını polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kemiklerin 5 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan elektrik mühendisi T.'ye ait olduğunu ortaya çıkardı. Olayla ilgili açıklama yapan bir yetkili, kemiklerin sahibi Stefan T.'nin yamyamlık kurbanı olduğuna dair güçlü şüphenin oluşmasına yol açan kanıtlar olduğunu dile getirdi.

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 20:56 Son Güncelleme: 20.11.2020 21:03 ABONE OL
Son dakika: Almanya'da yamyam alarmı

Son dakika haberi...Alman medyasına yansıyan haberlere göre; adli tıp uzmanları, 8 Kasım'da parkta gezenler tarafından bulunan kemiklerin, 5 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan elektrik mühendisi Stefan T.'ye ait olduğunu belirledi.

BERLİN'DEKİ EVİNDE CESEDE ULAŞILDI

Polis, iz takip köpeklerinin yönlendirmesi sonucu matematik mühendisi olduğu belirlenen 41 yaşındaki Stefan R.'nin Berlin'deki evine ulaştı.

HİÇ ET BULUNMADI

Berlin merkezli BZ gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, bulunan kemiklerden birinin üzerinde hiç et bulunmadığını belirtirken, Stefan T.'nin yamyamlık kurbanı olduğuna dair güçlü şüphenin oluşmasına yol açan başkaca kanıtlar olduğunu da söyledi.

YAMYAMLIKLA İLİNTİLİ SOHBET ODALARINI ZİYARET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı Stefan R.'nin internette yamyamlıkla ilintili sohbet odalarını ziyaret ettiği belirtiliyor.

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Son dakika: Almanya'da yamyam alarmı
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