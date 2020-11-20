Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pompeo'ya tepki: İki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Pompeo'ya Filistin tepkisi...

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir. Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin'de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor. Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Ortadoğu'da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir.

BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunun Filistin'e ilişkin almış olduğu kararların arkasındayız ve uluslararası toplumu bu kararlara dair hassasiyet göstermeye ve güçlü bir tavır ortaya koymaya çağırıyoruz. Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında ortak tavır ve dayanışma gerekiyor.

Pompeo'nun gayrı meşru yerleşimleri ziyaret etmesi sorumsuzluk ve hukuksuzluktur. Cumhurbaşkanımızın Filistin davasında sürdürdüğü haklı ve kararlı siyasi mücadele devam ediyor. Her türlü hukuksuzluğa karşı, Filistinli kardeşlerimizin her koşulda yanında olacağız.

Ayrıntılar geliyor...