Son dakika haberi: Corona virüs sürerken bir salgın daha! Fransa'da yeni salgın paniği...

Son dakika haberi: Corona virüs salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa'da yeni salgın paniği yaşanıyor.Tarım Bakanlığının, Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesine (Anses) dayandırdığı açıklamada kuş gribi nedeniyle yüzlerce tavuğun itlaf edildiği Korsika Adası'ndan sonra Yvelines kentindeki bir tavuk çiftliğinde de vakalar tespit edildiği belirtildi.
İKİ SALGIN ARASINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILACAK
Açıklamada, Anses uzmanlarının iki salgın arasındaki bağlantıları ve kaynağı belirlemeye çalıştığı ifade edildi.
Diğer yandan hükümet, bölgede gribin başka hayvanlara bulaşmasını engellemek için ulusal çapta önlemlerin artırılması talimatını verdi.
Ülkede kasım başında da göçmen kuşların, rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı. Pazarlarda ise canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması da yasaklanmıştı.