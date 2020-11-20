Son dakika haberi: Corona virüs sürerken bir salgın daha! Fransa'da yeni salgın paniği...

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Son dakika haberi: sürerken bir salgın daha! 'da yeni salgın paniği...

Son dakika haberi: Tüm dünya salgını ile boğuşurken yeni bir salgın ile karşı karşıya... Avrupa'nın corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da bir kentte vakaları hızla artıyor. Daha önce bir kentte kuş gribi nedeniyle yüzlerce tavuğun itlaf edildiği ülkede salgının yayılmaması için yeni tedbirler alındı. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:09 Son Güncelleme: 20.11.2020 09:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs sürerken bir salgın daha! Fransa'da panik...

Son dakika haberi: salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan 'da yeni salgın paniği yaşanıyor.Tarım Bakanlığının, Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesine (Anses) dayandırdığı açıklamada nedeniyle yüzlerce tavuğun itlaf edildiği Korsika Adası'ndan sonra Yvelines kentindeki bir tavuk çiftliğinde de vakalar tespit edildiği belirtildi.

Son dakika haberi: Corona virüs sürerken bir salgın daha! Fransa'da panik...

İKİ SALGIN ARASINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILACAK

Açıklamada, Anses uzmanlarının iki salgın arasındaki bağlantıları ve kaynağı belirlemeye çalıştığı ifade edildi.

Diğer yandan hükümet, bölgede gribin başka hayvanlara bulaşmasını engellemek için ulusal çapta önlemlerin artırılması talimatını verdi.

Son dakika haberi: Corona virüs sürerken bir salgın daha! Fransa'da panik...

Ülkede kasım başında da göçmen kuşların, rotaları üzerindeki yerlere taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı. Pazarlarda ise canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması da yasaklanmıştı.

Son dakika haberi: Corona virüs sürerken bir salgın daha! Fransa'da panik...

'nın güneybatısındaki bölgelerde, 2015-2016 ve 2016-2017 kış mevsimlerinde görülen iki salgınında milyonlarca hayvan itlaf edilmişti.

Salgınlar, Fransa'nın ihracat gelirlerinde milyonlarca dolar zarara yol açmıştı.

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Son dakika haberi: Corona virüs sürerken bir salgın daha! Fransa'da yeni salgın paniği...
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