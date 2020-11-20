Son Dakika Haberi: Donald Trump'a şok! O isim corona virüs test sonucunu duyurdu... Pozitif!

Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, Trump Jr.'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendisine ek olarak, First Lady Melania Trump, en küçük oğlu Barron ve hem kampanyasında hem de Beyaz Saray'daki diğer bazı üst düzey çalışanları son aylarda yaptırdıkları corona virüs testlerinde pozitif çıktılar.

Trump Jr.'ın kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle, ülke genelinde Trump için kampanya yürütürken corona virüs testlerinin birçoğunda pozitif çıkmıştı. Trump Jr., neredeyse hiçbir katılımcının maske takmadığı Beyaz Saray'ın seçim gecesi partisine katılan yaklaşık 250 konuk arasındaydı. Bu partiye katılan 4 kişi şu ana kadar pozitif çıktı.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİNE KARŞI ÇIKIYORDU

Trump Jr., koronavirüs önlemlerine karşı çıkanlar arasında yer alıyordu. Geçen ayın sonlarında verdiği röportajda Covid-19'dan ölenlerin sayısının artık "neredeyse sıfır" olduğunu söyledi. Yaz boyunca, Twitter hesabında hidroksiklorokin hakkında bilgilendirme videosu ve çeşitli paylaştığı için sansürlendi. Koronavirüse karşı maskenin işe yaramadığını söylediği bir paylaşım ile Facebook kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

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