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Son Dakika Haberi: 'a şok! O isim corona virüs test sonucunu duyurdu... Pozitif!

Gelen son dakika haberine göre, ABD Başkanı 'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın koronavirüs testi pozitif çıktı! Trump'ın oğlunun danışmanı, "Don, hafta başında corona virüs testi oldu, pozitif çıktı ve sonucun belli olmasından itibaren kendini karantinaya aldı. Şimdiye kadar tamamen asemptomatik bir vaka ve tıbbi olarak önerilen tüm COVID-19 yönergelerini takip ediyor" dedi.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 02:54 Son Güncelleme: 21.11.2020 03:12 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Donald Trump'a şok! O isim corona virüs test sonucunu duyurdu... Pozitif!

Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, Trump Jr.'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Kendisine ek olarak, First Lady Melania Trump, en küçük oğlu Barron ve hem kampanyasında hem de Beyaz Saray'daki diğer bazı üst düzey çalışanları son aylarda yaptırdıkları corona virüs testlerinde pozitif çıktılar.

Trump Jr.'ın kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle, ülke genelinde Trump için kampanya yürütürken corona virüs testlerinin birçoğunda pozitif çıkmıştı. Trump Jr., neredeyse hiçbir katılımcının maske takmadığı Beyaz Saray'ın seçim gecesi partisine katılan yaklaşık 250 konuk arasındaydı. Bu partiye katılan 4 kişi şu ana kadar pozitif çıktı.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİNE KARŞI ÇIKIYORDU

Trump Jr., koronavirüs önlemlerine karşı çıkanlar arasında yer alıyordu. Geçen ayın sonlarında verdiği röportajda Covid-19'dan ölenlerin sayısının artık "neredeyse sıfır" olduğunu söyledi. Yaz boyunca, Twitter hesabında hidroksiklorokin hakkında bilgilendirme videosu ve çeşitli paylaştığı için sansürlendi. Koronavirüse karşı maskenin işe yaramadığını söylediği bir paylaşım ile Facebook kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

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Son Dakika Haberi: Donald Trump'a şok! O isim corona virüs test sonucunu duyurdu... Pozitif!
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