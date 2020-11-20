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Son dakika haberi | Ermenistan'da sular durulmuyor! İstifa depremi...

Azerbaycan'ın tarihi zaferinin ardından Ermenistan'da sular durulmuyor. Halk Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesini beklerken Savunma Bakanı'ndan istifa haberi geldi. Rus medyasında yer alan son dakika habere göre;  istifa etti.

DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:19 Son Güncelleme: 20.11.2020 11:31 ABONE OL
Son dakika haberi | Ermenistan'da sular durulmuyor! İstifa depremi...

Son dakika haberi: Rus medyası, Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan istifa ettiğini duyurdu.

Ermenistan'da yayın yapan Aravot gazetesinin haberinde ise; Azerbaycan yenilgisi sonrası ciddi eleştirilen alar Tonoyan görevini bıraktı. Haberde Tonoyan'ın yerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanı olan Vagarşak Harutyunyan'ın getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika haberi | Ermenistan'da sular durulmuyor! İstifa depremi...
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