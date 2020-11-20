Son dakika haberi | Ermenistan'da sular durulmuyor! İstifa depremi...

Son dakika haberi: Rus medyası, Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan istifa ettiğini duyurdu.

Ermenistan'da yayın yapan Aravot gazetesinin haberinde ise; Azerbaycan yenilgisi sonrası ciddi eleştirilen alar Tonoyan görevini bıraktı. Haberde Tonoyan'ın yerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın askeri danışmanı olan Vagarşak Harutyunyan'ın getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

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