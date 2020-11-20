SON DAKİKA! Rusya'da Putin'in öksürük krizinin ardından ikinci şok; Resmi açıklama geldi

SON DAKİKA HABERİ RUSYA'DA TARİHİ RAKAM

Rusya'da devlet kontrolündeki Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan son açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte koronavirüsten iyileşen sayısı 24 bin 758 artarak 1 milyon 551 bin 414, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 461 artarak 35 bin 311 oldu. Ancak tarihe geçecek rakam yeni vaka sayısında yaşandı.

Resmi son dakika açıklamasına göre ülkede, son 24 saatte 24 bin 318 kişide virüs tespit edildi ve şimdiye kadar görülen vaka sayısı 2 milyon 39 bin 926'ya çıktı.

Bu rakamlar saatte bin kişiden fazla Rus vatandaşının koronavirüse yakalandığını gösterdi.