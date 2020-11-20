SON DAKİKA! Rusya'da Putin'in öksürük krizinin ardından ikinci şok; Resmi açıklama geldi

Son dakika haberi... Rusya'da tam bir koronavirüs şoku yaşanıyor! Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı yayınlanan basın açıklaması sırasında öksürük krizine girmesi ile yeniden bir hassasiyet oluşan ülkede bu haberin ardından gelen son veriler tedirginliği had safhaya çıkardı. Putin'in koronavirüse yakalandığı iddiaları yalanlanırken açıklanan son dakika verileri ise Rusya'da Kovid-19 tehdidinin ilk günden bu yana en büyük risk aşamasına ulaştığını gösterdi.
SON DAKİKA HABERİ RUSYA'DA TARİHİ RAKAM
Rusya'da devlet kontrolündeki Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan son açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte koronavirüsten iyileşen sayısı 24 bin 758 artarak 1 milyon 551 bin 414, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 461 artarak 35 bin 311 oldu. Ancak tarihe geçecek rakam yeni vaka sayısında yaşandı.
Resmi son dakika açıklamasına göre ülkede, son 24 saatte 24 bin 318 kişide virüs tespit edildi ve şimdiye kadar görülen vaka sayısı 2 milyon 39 bin 926'ya çıktı.
Bu rakamlar saatte bin kişiden fazla Rus vatandaşının koronavirüse yakalandığını gösterdi.
VAKA SAYILARININ YÜZDE 24'ÜNDE SEMPTOM YOK
Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 24,4'ünde semptom görünmezken, koronavirüs salgını vaka sayısında her gün bir önceki güne göre yüzde 1,2 artış gözlenerek seyrediyor.
MOSKOVA'DA 504 BİN HASTA VAR
Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 6 bin 902 artarak 539 bin 970'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 77 artışla 8 bin 159'a yükseldi.
TEST SAYISI 71 MİLYONA ULAŞTI
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 596 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 71 milyon 200 bini aştığını açıkladı.
KORONAVİRÜSÜN ZAMANINDA TEŞHİSİ ÇOK ÖNEMLİ HALE GELDİ
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı son dakika açıklamasında testin önemine dikkat çekerek hastanelerdeki doktorların yoğun şekilde çalıştıklarına dikkati çekerek, "Kovid-19'un teşhis edilmesi ve tıbbi yardımın zamanında alınması önemlidir." dedi. Sobyanin, yakında salgına karşı "zafer" kazanacaklarını savundu.
PUTİN ÖKSÜRÜK KRİZİNE GİRDİ
Rusya'daki koronavirüs hassasiyetini arttıran diğer bir gelişme de dün yaşandı. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekranlara yansıyan görüntüsü bir anda son dakika haberlerinin ilk sırasına yerleşti. Buna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, videokonferans ile gerçekleştirdiği bir toplantı sırasında öksürük krizine girdi. Cümlelerini bir türlü toparlayamayan Putin'in zor anları dünyada gündem oldu. 68 yaşındaki liderin, koronavirüse yakalandığı öne sürüldü. Rusya Başkan sözcülüğünden konuya ilişkin yalanlama geldi.
İşte Rus devlet başkanı Putin'in öksürük krizine girdiği o anlar;
Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den endişelendiren öksürük krizi | Video