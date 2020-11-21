BM’den Fransa’nın faşist terörüne kınama

Birleşmiş Milletler (BM), Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" gören ve sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakolda sorgulanan 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuğa destek verdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Marta Hurtado, "Çocukların tutuklanması ve gözaltına alınması yalnızca son çare olarak düşünülmeli, uygun olan en kısa süre için yapılmalı ve çocuğun yüksek yararı açısından dikkate alınmak zorundadır" ifadesini kullandı.Fransız polisi, baskında ve karakolda "terörist muamelesinde" bulunduğu küçük yaştaki çocukların inançlarını sorgulamıştı. Öte yandan Fransa'da imamları kontrol için Ulusal İmamlar Konseyi kuruldu. Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin fesih sürecinin de resmi olarak başladığı bildirildi.