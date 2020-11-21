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'da 69 mahkum cezaevinden firar etti

'ın Baabda kentinde 69 mahkum cezaevinden firar etti. Mahkumlardan 5'i çaldıkları araçla kaçtığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybederken, 2'si de yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 16:31 Son Güncelleme: 21.11.2020 16:58 ABONE OL
Lübnan'da 69 mahkum cezaevinden firar etti

Lübnan'ın Baabda kentinde 69 mahkum, sabah saatlerinde kapıları kırdıktan sonra güvenlik görevlisini darp ederek bulundukları cezaevinden firar etti.

KOVALAMACA BAŞLADI

Yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri mahkumları yakalamak için harekete geçti. Polis tüm yolları trafiğe kapatırken, güvenlik güçleri ile mahkumlar arasında kovalamaca başladı. Firari mahkumlardan 5'inin çaldıkları bir araçla kaçmaya çalıştığı sırada cezaevine birkaç kilometre uzaklıktaki Hadat yolunda ağaca çarparak hayatını kaybettiği, 2'sinin de yaralandığı bildirildi.

KAÇABİLENLER İZLERİNİ KAYBETTİRDİ

Şu ana kadar firari mahkumlardan 8'i yakalanırken, diğerleri ise izini kaybettirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GERİDE ENKAZ KALDI

Uluslararası Af Örgütü Nisan ayında yaptığı açıklamada, Lübnan hapishanelerinde ayaklanmalar olduğunu ve aşırı kalabalık nedeniyle korona virüsün yayılması endişesiyle mahkumların ailelerinin oturma eylemleri yaptığını açıklamıştı.

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Lübnan'da 69 mahkum cezaevinden firar etti
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