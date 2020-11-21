Lübnan'da 69 mahkum cezaevinden firar etti

KOVALAMACA BAŞLADI

Yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri mahkumları yakalamak için harekete geçti. Polis tüm yolları trafiğe kapatırken, güvenlik güçleri ile mahkumlar arasında kovalamaca başladı. Firari mahkumlardan 5'inin çaldıkları bir araçla kaçmaya çalıştığı sırada cezaevine birkaç kilometre uzaklıktaki Hadat yolunda ağaca çarparak hayatını kaybettiği, 2'sinin de yaralandığı bildirildi.