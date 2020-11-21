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Maske uyarısı hayatına mal oldu!

Her gün rekor vaka sayılarıyla karşımıza çıkan 'dan akılalmaz görüntüler geldi. Otobüse maskesiz binen yolcuyu uyaran adam bıçaklanarak öldürüldü. İşte güvenlik kameralarına yansıyan olayın anbean görüntüleri.

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 13:11 Son Güncelleme: 21.11.2020 13:26 ABONE OL
Maske uyarısı hayatına mal oldu!

Rusya'nın St.Petersburg kentindeki Leningrad bölgesinde, ismi açıklanmayan 53 yaşındaki yolcu otobüse maskesiz binen çifti uyardı.Uyarıları dikkate almayan yaşları 40 ve 34 olan erkek ve kadın çift, maske uyarısında bulunan kişiye yumruklarla saldırdı. Olay anı minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya’da maske uyarısı yapan yolcu öldürüldü

MASKE UYARISI HAYATINA MAL OLDU

İsmi açıklanmayan ve çifti maske takmaları konusunda uyaran kişinin, minibüsün dışına itildiği ve daha sonra maske uyarısında bulunduğu yolcu tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ifade edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya İçişleri Bakanlığı, ismini açıklamadığı saldırganın tutulandığını ifade ederek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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Maske uyarısı hayatına mal oldu!
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