O ülkede hayat felç oldu! Acil durum ilan edildi...

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Vladivostok'ta kar fırtınası nedeniyle herkes evlerine sığınırken, bazı evsizlerin sokaklarda donarak hayatını kaybettikleri öğrenildi. Resmi açıklamaya göre şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine rastlanıldığı açıklanırken, bu sayının daha da artmasından korkuluyor. Vladivostok Valiliği tarafından tüm mahrumiyet bölgelerinde barınma merkezlerinin kurulmaya başlandığı, evsizlerin yemek ve çay ihtiyacının karşılanacağı duyuruldu. Bölge genelinde evlerin çatılarına, araçlara ve yollara elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle hasarın büyük olduğu, şu ana kadar yapılan ilk hasar tespit çalışmalarına göre hasarın 80 milyon rubleyi geçtiği aktarıldı.