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Rus bakanların ziyareti protestoların gölgesinde başladı

tarafından hezimete uğrayan 'da halk Başbakan Nikol 'ın istifasını istiyor. Protestoların 11'inci gününde de hükümet binası önünde devam ederken,  Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile biraraya geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 17:35 Son Güncelleme: 21.11.2020 17:37 ABONE OL
Rus bakanların Ermenistan ziyareti protestoların gölgesinde başladı

Geniş katılımlı Rus heyetinin birinde, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçyev bulunurken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un beraberindeki heyette Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yer aldı.

PROTESTOLAR GÖLGESİNDE GÖRÜŞME

Başkent Erivan'da halk Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetin ardından sokaklarda eylemleri sürdürüyor. Rus heyetinin ziyareti sırasında protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atarak, "Paşinyan istifa" sesleri yükseldi. Protestocular, Paşinyan'ın istifasını ve Azerbaycan için bölgesel ilerlemeleri güvence altına alan anlaşmanın geçersiz kılınmasını talep etti.

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Rus bakanların Ermenistan ziyareti protestoların gölgesinde başladı
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