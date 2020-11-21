Son dakika: Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına sus payı ödedi

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 6. eşi Prenses Haya'nın İngiliz koruması Russell Flowers ile 2 yıllık gizli aşk yaşadığı ve ilişkileri hakkında sessiz kalması için ona 1.2 milyon sterlin ödediği iddia edildi. İngiliz basını yasak aşkın detaylarını yazdı. Eski Dubai Prense Haya, Ocak 2019'da çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'nin başkent Londra'ya yerleşti.



