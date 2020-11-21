Son dakika haberi: Koronavirüs aşısının dağıtım tarihi belli oldu! 3 yol belirlendi...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirilen Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Prof Dr. Uğur Şahin'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı BioNTech aşı merakla bekleniyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngitere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak çalışması olan koronavirüs aşısının ülkeye Ocak ayı sonuna kadar kademeli olarak ulaşacağını açıkladı. Aşının dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Hancock, ülke çapında aşı merkezlerinin kurulacağını belirtti.