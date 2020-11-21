Türk paraşütçü Lübnan’ı karıştırdı

Lübnan ordusu, ülkenin güney kesiminde uçuş yapan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç hakkında güvenlik gerekçesiyle soruşturma açtı.Lübnan basını, Türk paraşütçü Mahmut Ertunç'un Türkiye'nin güneyinden yaptığı uçuş sırasında rüzgara kapılarak Lübnan'a iniş yaptığını yazdı. Ancak Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çakıl, Türk paraşütçünün Büyükelçilik acil hattını arayarak Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda bölgesinde kamp yapacağı bilgisini paylaştığını belirtti. Ertunç'un Lübnan'ın güney bölgesinde gerçekleştirdiği uçuş sırasında Lübnan ordusuna ait bir karargahın yakınlarına iniş yaptığı için güvenlik gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığını ifade eden Çakıl, Büyükelçilik olarak konuyu yakından takip ettiklerini kaydetti.