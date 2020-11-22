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Alman basını: ülkeleri Türk ’ları ile baş edemez

Giriş Tarihi: 22.11.2020 ABONE OL
Alman basını: Avrupa ülkeleri Türk SİHA’ları ile baş edemez
EN son Azerbaycan cephesindeki üstün başarısıyla dikkat çeken Türk yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) dünya basınında yer almayı sürdürüyor. Son olarak Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesi, Türk SİHA'larından övgüyle bahsetti. Dünya genelinde SİHA'ların etkisi anlatılan haberde Türk SİHA'ları için dikkat çekici ifadelere yer verildi.

"Drone'lar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var" başlıklı haberde, Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı. Haberde, "SİHA'ların etkinliğinin artırılması Ermeni kuvvetleri üzerinde yıkıcı ve moral bozucu bir etki yaptı" ifadeleri yer aldı. Askeri uzmanların, "Avrupalı devletlerin Türkiye'nin gerisinde olduğuna" ilişkin değerlendirmelerine yer verilen haberde, 'şu anda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği' yazıldı.

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Alman basını: Avrupa ülkeleri Türk SİHA’ları ile baş edemez
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