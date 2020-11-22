Amerika'da corona virüs kabusu: Acil bakım noktalarında uzun kuyruklar! İkinci kez kapanmaya hazırlanıyor...

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da cumartesi günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şehirde bin 345 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiğini ve hastaneye kabul edilen kritik hasta sayısının 118 olduğunu belirterek, "Bu hafta sonu Covid-19 ile mücadele etmek için kritik bir öneme sahip" dedi.

ABD genelinde korona virüs vakaları 12 milyon 450 bin 666'ya yükselirken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 261 bin 790 oldu.

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