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’ta meydana geldi! 1 asker öldü, 5 asker yaralı

’ın Musul kentinde yol kenarına döşenen mayının infilak etmesi sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği, en az 5 askerin de yaralandığı bildirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 15:52 ABONE OL
Irak’ta patlama meydana geldi! 1 asker öldü, 5 asker yaralı

Musul polis kaynaklarına göre, Musul'un güneyindeki Hamamul-Alil yakınlarındaki el-Farisiye köyünü el-Ceren köyüne bağlayan yola tuzaklanan mayın askeri aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlama sonucu 1 askerin hayatını kaybettiği ve en az 5 askerin de yaralandığı açıklanırken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Irak'ın Selahaddin ilinde dün gece meydana saldırıda da 3 polis ölmüş, 8 polis de yaralanmıştı. Irak'ta özellikle Sünnilerin yoğun oldukları bölgelerde terör saldırıları meydana geliyor. Saldırıların çoğunu herhangi bir tarafın üstlenmemesine rağmen Iraklı yetkililer saldırıların arkasında 2014'de ülkenin büyük bir kısmını işgal eden ve 2017 yılının sonunda ülkeden çıkarılan terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu belirtiyor.

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Irak’ta patlama meydana geldi! 1 asker öldü, 5 asker yaralı
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