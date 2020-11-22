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’te subay esrarengiz şekilde kayboldu

'in başkenti Stockholm'de Silahlı Kuvvetler'de görev yapan 31 yaşındaki Deniz Komando Subay 'nın kaybolduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 ABONE OL
İsveç’te Türk asıllı subay esrarengiz şekilde kayboldu
İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sayfasında yayımlanan kayıp ilanında, Deniz Arda'nın perşembe gününden sonra "esrarengiz bir biçimde kaybolduğu" belirtildi. Deniz Arda'nın babası Yüksel Arda, oğlunun perşembe günü Stockholm'ün Nacka bölgesinde 80 km'lik bir koşuya çıkacağını bildiklerini, daha sonra oğlundan haber alınamadığını kaydetti. Oğlunun özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu anlatan Arda, "Oğlum Stockholm'de Deniz Kuvvetleri'ne ait bir askeri okulun müdürüydü. İsveç'e herhangi bir saldırı sırasında ülkede savunma silahlarını harekete geçirecek 3 önemli subaydan biriydi" dedi.
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İsveç’te Türk asıllı subay esrarengiz şekilde kayboldu
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