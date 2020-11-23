Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Aliyev ve eşinden örnek hareket

Aliyev ve eşinden örnek hareket

Cumhurbaşkanı ve eşi , işgalden kurtarılan Ağdam kentinde Ağdam Cuma Camii’nin yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi

İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 22:17 ABONE OL
Aliyev ve eşinden örnek hareket
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret etti. Aliyev ve eşi, Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam kentinde bulunan Ağdam Cuma Camii'nde yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi. Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermeniler tarafından harap edilen camiye Kur'an-ı Kerim bağışladı ve dua etti. Aliyev ve eşinin bu hassasiyeti halk tarafından da olumlu karşılanırken, ibadethaneleri harap eden Ermenistan'a adeta ders niteliğinde oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aliyev ve eşinden örnek hareket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA