Avrupa'nın gündemi SİHA'lar: Türk SİHA’ları gökyüzünün yeni sahipleri...

İspanya'nın ünlü gazetelerinden El Pais, Türk SİHA'larına övgü yağdırdı. Gazete haberinde "Türk SİHA'ları gökyüzünün yeni sahipleri" ifadelerine yer verdi.

"DÜŞMANIN MORALİNİ BOZMADA ÇOK ETKİLİLER"

Türk yapımı silahlı insansız hava araçları, tüm ülkelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'larını, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais manşetine taşıdı.

Haberde Türk SİHA'larının, diğer insansız hava araçlarına göre maliyet ve etki açısından daha iyi olduğu belirten El Pais, "Yok ettikleri hedefleri kayıt altına alabildikleri için aynı zamanda güçlü bir propaganda silahına dönüşüyorlar. Düşmanın moralini bozmada çok etkililer" ifadelerini kullandı.