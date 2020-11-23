Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çin'in insansız uzay aracı yola çıktı

'in insansız yola çıktı

, Ay'dan örnek toplaması için insansız hava aracı 'e 5'i uzaya yolladı. Böylece Chang 5'in ilk görevi başlamış oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 01:00 Son Güncelleme: 24.11.2020 02:17 ABONE OL
Çin'in insansız uzay aracı yola çıktı

Çin, Ay'dan numune toplaması için "Ay Tanrısı" anlamına gelen "Chang'e 5" isimli insansız uzay aracını Ay'a fırlattı. Güney ada eyaleti Hainan'ın kıyısındaki Wecnhang Uzay Aracı Fırlatma alanından aya gönderilen gemi, eş güdümlü evrensel saat ile 20:40'da fırlatıldı.

AY'DAN YAKLAŞIK 2 KİLOGRAM KAYA VE TOPRAK ÖRNEKLERİ ALACAK


Toplam 8,2 ton kalkış kütlesine sahip olan Chang'e 5 uzay aracını taşıyan Long March-5 Y5 roketi fırlatılarak Change'e-5 uzay aracını Dünya-Ay yörüngesine gönderdi. Uzay aracının Ay'dan yaklaşık 2 kilogramlık kaya ve toprak örnekleri toplaması hedefleniyor. Dünya'ya geri seyahat edecek olan uzay aracının Çin'deki İç Moğolistan'ın özerk bölgesi Siziwang Banner alanına inmesi planlanıyor.

ÇİN AY'DAN ÖRNEK GETİREN ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLACAK


Çin Ulusal Uzay İdaresi, Change'e-5 aracı için ülkenin ay'dan örnekler toplamaya yönelik ilk girişimi olduğunu söyledi. Çin'in uzay aracının hedeflenen görevi yerine getirmesi halinde 1959 yılında Ay'a uzay aracı gönderen ilk ülke Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından Ay'dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'in insansız uzay aracı yola çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA