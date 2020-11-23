Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi: Corona ölüm riski en yüksek kan grubu! O kan grubuna sahip olan vatandaşlar dikkat...

Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre kan grupları ile corona virüs vakalarının paralellik gösterdiği ifade edildi. Son dakika haberine göre bazı kan grubuna sahip kişilerin coronaya yakalanma oranının daha fazla olduğu, entübasyon ve ölüm riskinin de bazı kan gruplarında daha fazla görüldüğü vurgulandı. Uzmanlara göre ölüm riskinin en yüksek olduğu kan grubunun AB olduğu saptandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERİ: CORONA ÖLÜM RİSKİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU KAN GRUBU BELLİ OLDU!

Dünyanın hemen hemen her bölgesinde corona virüs yüzünden hayatını kaybeden insanlar söz konusu. ABD merkezli yapılan bilimsel araştırma, insanların Covid-19'a yakalanmalarının, entübasyona uğramalarının kan grupları ile bağlantısını ortaya çıkardı.