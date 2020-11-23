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’den üçüncü dalga uyarısı

Giriş Tarihi: 23.11.2020 ABONE OL
Dünya geneli: Vaka sayısı 58 milyon 494 bini aştı. 1 milyon 400 bini aşkın kişi öldü.
Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ): Avrupa ülkeleri koronavirüs pandemisinin üçüncü dalgasına karşı tedbirli olmalı.
ABD: Regeneron ilacının acil kullanımına onay verildi. New York kenti ikinci kez tamamen kapanmaya hazırlanıyor.
Belçika: Alınan önlemlerden sonra vaka sayıları düşüyor.
Fransa: Vaka sayısı 20 binin altına indi.
Japonya: Ekonomiyi canlandırmak için "seyahate çık" kampanyası vakalar nedeniyle askıya alınacak.
Rusya: "Sputnik V" adlı aşının ABD ilaç şirketlerinin üzerinde çalıştığı aşılardan daha ucuz olacağı ileri sürüldü.
Çin: Son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 17 yeni vaka tespit edildi.
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DSÖ’den üçüncü dalga uyarısı
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