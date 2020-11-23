DSÖ’den üçüncü dalga uyarısı

Vaka sayısı 58 milyon 494 bini aştı. 1 milyon 400 bini aşkın kişi öldü.Avrupa ülkeleri koronavirüs pandemisinin üçüncü dalgasına karşı tedbirli olmalı.Regeneron ilacının acil kullanımına onay verildi. New York kenti ikinci kez tamamen kapanmaya hazırlanıyor.Alınan önlemlerden sonra vaka sayıları düşüyor.Vaka sayısı 20 binin altına indi.Ekonomiyi canlandırmak için "seyahate çık" kampanyası vakalar nedeniyle askıya alınacak."Sputnik V" adlı aşının ABD ilaç şirketlerinin üzerinde çalıştığı aşılardan daha ucuz olacağı ileri sürüldü.Son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 17 yeni vaka tespit edildi.