DSÖ’den üçüncü dalga uyarısı

Dünya geneli:
Vaka sayısı 58 milyon 494 bini aştı. 1 milyon 400 bini aşkın kişi öldü.
Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ):
Avrupa ülkeleri koronavirüs pandemisinin üçüncü dalgasına karşı tedbirli olmalı.
ABD:
Regeneron ilacının acil kullanımına onay verildi. New York kenti ikinci kez tamamen kapanmaya hazırlanıyor.
Belçika:
Alınan önlemlerden sonra vaka sayıları düşüyor.
Fransa:
Vaka sayısı 20 binin altına indi.
Japonya:
Ekonomiyi canlandırmak için "seyahate çık" kampanyası vakalar nedeniyle askıya alınacak.
Rusya:
"Sputnik V" adlı aşının ABD ilaç şirketlerinin üzerinde çalıştığı aşılardan daha ucuz olacağı ileri sürüldü.
Çin:
Son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 17 yeni vaka tespit edildi.