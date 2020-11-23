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'da nedeniyle 1078 ev su altında kaldı

'nın Kuzey Sumatra eyaletinde nedeniyle 1078 ev su altında kaldı. iNews internet sitesinin haberine göre, eyaletin Langkat bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışlar 11 yerde sele neden oldu.

AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 08:35 Son Güncelleme: 23.11.2020 08:36 ABONE OL
Endonezya'da sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı. iNews internet sitesinin haberine göre, eyaletin Langkat bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışlar 11 yerde sele neden oldu.

Selde su seviyesinin çeşitli yerlerde 1 metreye kadar yükseldiğini aktaran yetkililer, bölge genelinde 1078 evin su altında kaldığı bilgisini paylaştı.

HALKA UYARI!

Bu arada bölgede devam eden yağışlar dolayısıyla muhtemel sel ve su basması riskine karşı halka uyarı yapıldı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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Endonezya'da sel nedeniyle 1078 ev su altında kaldı
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