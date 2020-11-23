Göstericiler Kongre binasını ateşe verdi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da binlerce kişi, hükümetin 2021 bütçesinde eğitim ve sağlık harcamalarında kesintiye gitmesi kararını protesto etti. Söz konusu kesintilere karşı çıkan binlerce öğrenci, işçi sendikaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, başkent Guatemala'daki Ulusal Kültür Sarayı'nın bulunduğu alanda toplandı. Protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine polis, kalabalığa biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı göstericiler, kongre binasına zorla girip binayı ateşe verdi.