Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Göstericiler Kongre binasını ateşe verdi

Göstericiler Kongre binasını ateşe verdi

Giriş Tarihi: 23.11.2020 ABONE OL
Göstericiler Kongre binasını ateşe verdi
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da binlerce kişi, hükümetin 2021 bütçesinde eğitim ve sağlık harcamalarında kesintiye gitmesi kararını protesto etti. Söz konusu kesintilere karşı çıkan binlerce öğrenci, işçi sendikaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, başkent Guatemala'daki Ulusal Kültür Sarayı'nın bulunduğu alanda toplandı. Protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine polis, kalabalığa biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı göstericiler, kongre binasına zorla girip binayı ateşe verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Göstericiler Kongre binasını ateşe verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA